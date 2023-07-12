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Толерантный повелитель Холокоста

Толерантный повелитель Холокоста

«Они убивали евреев, они герои» – посол Израиля о Бандере и Шухевиче Вадим Москаленко. 18.06.2023 19:02 (Мск) , КиевПросмотров: 10091   Израиль готов мириться с героизацией нацистов на Украине и продолжать поддержку бандеровцев до тех пор, пока они воюют с Россией.

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Комментарии
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Сергей БСА
думаю они вааааще не хотят такое- они себе холокост замутили и теперь у них всё нормально, все их жалеют и прочее.
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9 час.
Андрей Тихонов
У жидов ни когда не было совести
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1 час.
ОТ
Олег Тимофеев
👏👋👏👋🇮🇱💩💩💩🇬🇧
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1 час.

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