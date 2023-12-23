«Лишить денег и отправить на фронт»: За что Госдума ополчилась на звезд

Глава партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов в телеграм-канале прокомментировал нашумевший «голый шабаш» блогерши Анастасии Ивлеевой, прошедший в одном из известных московских клубов в Mutabor.
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