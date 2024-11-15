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Штрафы для автодилеров просят ограничить стоимостью машин

Продавцы автомобилей стали все чаще страдать от судебных претензий покупателей. Суды взыскивают по полной за каждую просрочку по ремонту, устранению различных неисправностей и штрафуют на крупные суммы, которые порой превышают стоимость самой машины.

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