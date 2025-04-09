"Титаник" мог затонуть от нескольких пробоин размером с лист бумаги

imago stock&people/TASS Новейшие цифровые технологии пролил свет на трагедию "Титаника". Ученые сделали больше 700 тысяч фотографий затонувшего корабля и на их основе создали самую точную 3D-модель лайнера.
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