Fine-news

1 097 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Семенов
    Навальнятам надо вступить в СБП(Союз Боевых Педерастов) под флагом ЛГБТ и весь мир их полюбит!Команда Навальног...
  • Лариса Романова
    Давно пора!Структуры Навальн...
  • Иван Семенов
    Ну да!? ОБСЕ осталось только "об.сраться и не жить"!США поддерживают ...

БФСС: Решение о снятии Тимановской с Олимпиады принял Лукашенко

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая вопреки требованиям руководства делегации РБ на Олимпиаде в Токио отказалась вылетать из Японии домой, получила польскую национальную визу, сообщили в МИД Польши в понедельник, 2 августа.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх