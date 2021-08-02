БФСС: Решение о снятии Тимановской с Олимпиады принял Лукашенко

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которая вопреки требованиям руководства делегации РБ на Олимпиаде в Токио отказалась вылетать из Японии домой, получила польскую национальную визу, сообщили в МИД Польши в понедельник, 2 августа.