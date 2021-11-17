Трагедия в Любеке: когда вакцина действительно убивает

Мир сейчас погружен в коронавирусную пандемию. Тем не менее остальные, порой смертельно опасные заболевания, никуда из человеческой популяции не ушли.
Популярные статьи
- Новые власти Японии готовы подписать мирный договор только после «разрешения территориальных споров по островам»
- Обещавшая Украине построить патронный завод канадская компания ликвидировалась
- «Появились сотни обломков, угрожающих МКС»: В США и Британии обвинили РФ в якобы проведении испытаний противоспутникового оружия
Свежие комментарии