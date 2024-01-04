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Игроки «Бирмингема» с облегчением восприняли отставку Руни. С ним команда упала с 6-го на 20-е место в Чемпионшипе за 3 месяца

Игроки «Бирмингема» с облегчением восприняли отставку Руни. С ним команда упала с 6-го на 20-е место в Чемпионшипе за 3 месяца

Как пишет Daily Mail, группа основных игроков «Бирмингема» восприняла уход Руни с облегчением. Они будут рады, если в команду вернется Джон Юстес, работавший с клубом до Уэйна.

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