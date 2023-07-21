Пашин о проблемах в АХЛ: «Совсем другой там хоккей, кардинально отличается от игры в России. Бывало, по 3 дня подряд играли – большая нагрузка»

20-летний нападающий провел за «волков» 47 матчей и набрал 10 (4+6) очков. «Каролина», которой принадлежат права на игрока в НХЛ, отдала его в аренду «Спартаку» на следующий сезон.
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