Белорусский ресторатор создал проукраинский отряд «Погоня». Его объявили в розыск в России

МВД РФ объявило в розыск создателя белорусского отряда вербовки мужчин «Погоня»МВД РФ МВД России объявило в розыск белорусского бизнесмена, создателя военного отряда «Погоня» Вадима Прокопьева, следует из разыскной базы министерства.
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