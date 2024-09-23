Посольство РФ рекомендовало воздержаться от поездок в Боливию из-за протестов

Посольство России в Боливии рекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в южноамериканскую страну из-за столкновений между сторонниками бывшего президента Эво Моралеса и действующего главы государства Луиса Арсе.
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