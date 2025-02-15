Беспилотник сбросил взрывное устройство на дом в российском регионе

В Курской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА) сбросил взрывное устройство на частный дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил исполняющий обязанности губернатора российского приграничного региона Александр Хинштейн.
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