Сигнал Вселенной: почему мы часто видим одинаковые числа на часах

Случалось ли вам замечать одни и те же цифры и числа при взгляде на часы? Бывало ли, что одна цифра повторяется изо дня в день или вы каждый раз видите, например 13:37 (любой ваш вариант)? Это не просто совпадение, уверена нумеролог Илаха Самедова.