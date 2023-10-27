Сигнал Вселенной: почему мы часто видим одинаковые числа на часах

Случалось ли вам замечать одни и те же цифры и числа при взгляде на часы? Бывало ли, что одна цифра повторяется изо дня в день или вы каждый раз видите, например 13:37 (любой ваш вариант)? Это не просто совпадение, уверена нумеролог Илаха Самедова.
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