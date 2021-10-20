Сотрудники Netflix устроили массовую забастовку из-за нового концерта Дейва Шаппелла с шутками о трансгендерах - «Инсайдер новостей»

Сотрудники Netflix Inc. устроили 20 октября забастовку в знак протеста против решения стриминговой компании Netflix выпустить новый «спешл» комика Дэйва Шаппелла, который, по их словам, высмеивает трансгендеров — в концерте целый фрагмент посвящён трансфобным шуткам.
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