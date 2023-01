Рейтинг принца Гарри упал до рекордно низкого уровня

Рейтинг принца Гарри упал до рекордно низкого уровняпринц гарриПринц ГарриSlide image for gallery: 6618 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8414 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриSlide image for gallery: 8846 | Принц ГарриПопулярность принца Гарри среди жителей Великобритании упала до рекордно низкого уровня после ряда новых заявлений о королевской семье, которые он сделал в своей книге мемуаров «Запасной».