Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пообещал дать Киеву Taurus с согласия США

Кандидат на пост канцлера ФРГ и лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах будет принимать решение о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине в координации с США.
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