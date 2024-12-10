Политика как он...
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Политика как она есть

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Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пообещал дать Киеву Taurus с согласия США

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц пообещал дать Киеву Taurus с согласия США

Кандидат на пост канцлера ФРГ и лидер «Христианско-демократического союза» Фридрих Мерц заявил, что в случае победы на выборах будет принимать решение о поставках дальнобойных ракет Taurus Украине в координации с США.

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