Популяризация туризма в Китае в странах блока BRICS

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В понедельник в иранской столице Тегеране открылось художественное мероприятие, посвященное туристическим и культурным достопримечательностям восточно-китайской провинции Чжэцзян, а также демонстрации провинциальных изделий из селадона.