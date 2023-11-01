Популяризация туризма в Китае в странах блока BRICS

В понедельник в иранской столице Тегеране открылось художественное мероприятие, посвященное туристическим и культурным достопримечательностям восточно-китайской провинции Чжэцзян, а также демонстрации провинциальных изделий из селадона.
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