Квартиры на вторичном рынке Петербурга подорожали за год на 6,2 процента

И подешевели в Ленобласти на 1,9 процента Жильё на вторичном рынке России за год подорожало практически во всех крупнейших городах России, в среднем – на 7,8 процента, до 117 500 рублей за квадратный метр, передаёт ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».