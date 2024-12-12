Квартиры на вторичном рынке Петербурга подорожали за год на 6,2 процента

И подешевели в Ленобласти на 1,9 процента Жильё на вторичном рынке России за год подорожало практически во всех крупнейших городах России, в среднем – на 7,8 процента, до 117 500 рублей за квадратный метр, передаёт ТАСС со ссылкой на исследование федерального портала «Мир квартир».
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