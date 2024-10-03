В Татарстане регистрация собак станет обязательной

В Министерстве юстиции РТ на заседании Экспертного совета Межведомственного координационного комитета по правовым вопросам обсудили важные законопроекты, которые призваны повысить ответственность владельцев домашних животных.
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