ВЭФ предлагает сет из икры за 27 тысяч рублей во Владивостоке

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке ресторан "Палуба" предлагает эксклюзивный сет из трех видов икры по 27 тысяч рублей.
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