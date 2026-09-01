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Царьград

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ВЭФ предлагает сет из икры за 27 тысяч рублей во Владивостоке

ВЭФ предлагает сет из икры за 27 тысяч рублей во Владивостоке

На Восточном экономическом форуме во Владивостоке ресторан "Палуба" предлагает эксклюзивный сет из трех видов икры по 27 тысяч рублей.

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