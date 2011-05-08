От 8,5 до 11 лет: суд вынес приговор по делу о гибели футболиста Ерошевича

Четверых фигурантов дела об убийстве спортсмена отправили в колонию строгого режима.Щёлковский суд Московской области поставил точку в громком уголовном деле о гибели 20-летнего игрока любительского клуба «Русская Община» Арсения Ерошевича.
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