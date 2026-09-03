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Регионы России

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Acer представила компактный монитор EP130K с электронной бумагой и игровой Predator XB253Q U1

Acer представила компактный монитор EP130K с электронной бумагой и игровой Predator XB253Q U1

Компания Acer на выставке IFA 2026 анонсировала два новых монитора: портативный EP130K с экраном ePaper и игровой Predator XB253Q U1 с частотой обновления 1000 Гц.

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