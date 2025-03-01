Встреча в Вашингтоне завершилась скандалом «высшего уровня» Президент США Дональд Трамп выгнал Владимира Зеленского из Белого дома, куда украинцев приехал подписывать соглашение по полезным ископаемым.
Киев в ужасе: Зеленского прогнали из Белого дома, как последнего бродягу, у которого нет даже костюма
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Осталось ожидать когда Трамп назначит выезд к королю Великобритании. На встрече со Стармером он принял приглашение от короля Карла III, признавшись в своей любви к Британии, упомянув, что владеет там несколькими полями для гольфа. А "комедия" с Зеленским - это на 2-3 дня "пища для политологов". Решать продолжать военное противостояние на Украине или прекратить будут именно в Англии во время визита Трампа.
Ответить
21 час.
НП
Наталья Павлова
Или наоборот - не дали нюхнуть. И в тот момент ломка началась жестокая...
Ответить
20 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Чем выше залез карлик...Тем лучше всем видно...что он КАРЛИК
Ответить
19 час.
Свежие комментарии