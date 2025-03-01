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Киев в ужасе: Зеленского прогнали из Белого дома, как последнего бродягу, у которого нет даже костюма

Киев в ужасе: Зеленского прогнали из Белого дома, как последнего бродягу, у которого нет даже костюма

  Встреча в Вашингтоне завершилась скандалом «высшего уровня» Президент США Дональд Трамп выгнал Владимира Зеленского из Белого дома, куда украинцев приехал подписывать соглашение по полезным ископаемым.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Осталось ожидать когда Трамп назначит выезд к королю Великобритании. На встрече со Стармером он принял приглашение от короля Карла III, признавшись в своей любви к Британии, упомянув, что владеет там несколькими полями для гольфа. А &quot;комедия&quot; с Зеленским - это на 2-3 дня &quot;пища для политологов&quot;. Решать продолжать военное противостояние на Украине или прекратить будут именно в Англии во время визита Трампа.
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