Киев в ужасе: Зеленского прогнали из Белого дома, как последнего бродягу, у которого нет даже костюма

Игорь Кузнецов

Осталось ожидать когда Трамп назначит выезд к королю Великобритании. На встрече со Стармером он принял приглашение от короля Карла III, признавшись в своей любви к Британии, упомянув, что владеет там несколькими полями для гольфа. А "комедия" с Зеленским - это на 2-3 дня "пища для политологов". Решать продолжать военное противостояние на Украине или прекратить будут именно в Англии во время визита Трампа.