В Роскачестве заявили, что россиянам без постоянного дохода откажут в ипотеке

Эксперт Ольга Вяльшина рассказала, как подтвердить платёжеспособность Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с изданием RT рассказала, как подтвердить свою платёжеспособность, если официально не трудоустроен.