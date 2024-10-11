В Роскачестве заявили, что россиянам без постоянного дохода откажут в ипотеке

Эксперт Ольга Вяльшина рассказала, как подтвердить платёжеспособность Руководитель Центра финансовой экспертизы Роскачества Ольга Вяльшина в беседе с изданием RT рассказала, как подтвердить свою платёжеспособность, если официально не трудоустроен.
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