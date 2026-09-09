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Новости Липецка

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Полина Кузина из Липецкой области завоевала две медали ПР по парусному спорту

Полина Кузина из Липецкой области завоевала две медали ПР по парусному спорту

Полина Кузина из Липецкой области выиграла золото и серебро первенства России по парусному спорту в классе «Европа».

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