Федеральный сервисный центр Группы компаний ВСК признан лучшим в России и СНГ в 2021 году

Федеральный сервисный центр Группы компаний ВСК признан лучшим в России и СНГ в 2021 году

Федеральный сервисный центр (ФСЦ) Группы компаний ВСК победил в номинации "Лучшая клиентская служба" конкурса "Лучший общий центр обслуживания России и СНГ 2021".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх