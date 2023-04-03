Российские десантники впервые получили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», выжигающие все на своем пути

Минобороны опубликовало кадры применения этих установок в зоне СВОВоеннослужащие ВДВ впервые в истории получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщило Минобороны России.
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