Daily Storm

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Российские десантники впервые получили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», выжигающие все на своем пути

Российские десантники впервые получили тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», выжигающие все на своем пути

Минобороны опубликовало кадры применения этих установок в зоне СВОВоеннослужащие ВДВ впервые в истории получили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек», сообщило Минобороны России.

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