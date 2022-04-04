«Пусть Украина горит вечно»: Оружейники США лоббируют затягивание конфликта в «незалежной»

Как политики, ВПК и пиарщики из Вашингтона хотят нагреть руки на украинском кризисе Андрей Иванов Фото: Лев Федосеев/ТАСС Материал комментируют: Андрей Володин Конфликт на Украине умышленно затягивается лоббистами американских оружейных компаний.