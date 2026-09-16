В поездах "Балтиец" обновили табло: пассажиры увидят, с какой стороны откроются двери

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил, что метрополитен, подведомственный комитету, завершил обновление программного обеспечения всех информационных табло в поездах "Балтиец".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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