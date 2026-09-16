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В поездах "Балтиец" обновили табло: пассажиры увидят, с какой стороны откроются двери

В поездах "Балтиец" обновили табло: пассажиры увидят, с какой стороны откроются двери

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщил, что метрополитен, подведомственный комитету, завершил обновление программного обеспечения всех информационных табло в поездах "Балтиец".

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