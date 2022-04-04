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Это скандал! Тэхена сфотографировали курящим за кулисами Грэмми без его разрешения. Фото

Это скандал! Тэхена сфотографировали курящим за кулисами Грэмми без его разрешения. Фото

В сети появились фотографии курящего корейского айдола из группы BTS Тэхена (Taehyung). Фанаты, конечно же, догадывались о пагубной привычке селеба, ведь Ви неоднократно замечали с вейпами и другими электронными устройствами для курения, но с сигаретой певца поймали первый раз.

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