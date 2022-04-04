Это скандал! Тэхена сфотографировали курящим за кулисами Грэмми без его разрешения. Фото

В сети появились фотографии курящего корейского айдола из группы BTS Тэхена (Taehyung). Фанаты, конечно же, догадывались о пагубной привычке селеба, ведь Ви неоднократно замечали с вейпами и другими электронными устройствами для курения, но с сигаретой певца поймали первый раз.
Популярные статьи
- Татьяна Лазарева высказалась о ближайшем будущем России: «Маховик репрессий, бедность, нищета»
- Брежнева пытается наладить отношения с россиянами?! «Верю, что мы все сможем вернуться… Мое единственное желание — вернуться домой»
- Михалков раскритиковал звезд, покинувших Россию: «Я не испытываю к ним ни сострадания, ни снисхождения»
Свежие комментарии