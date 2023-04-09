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В армии России создали спецгруппы для борьбы с танками, поставленными Украине странами Запада

В армии России создали спецгруппы для борьбы с танками, поставленными Украине странами Запада

В армии Российской Федерации были созданы спецгруппы для борьбы с танками, переданными Украине западными государствами.

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