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РИА Новости: подтверждено, что главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенант

РИА Новости: подтверждено, что главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-лейтенант

Источник одного из ведомств правительства Российской Федерации подтвердил присвоение главе Чеченской Республики Размзану Кадырову воинского звания генерал-лейтенант.

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