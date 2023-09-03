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Захарова назвала дедолларизацию реальностью

Захарова назвала дедолларизацию реальностью

Дедолларизация стала реальностью, так как доллар является проблемной валютой. Об этом сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова «Это не моя политическая точка зрения, это объективный экономический факт», — заявила дипломат.

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