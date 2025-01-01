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Петербургский дневник

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Музей блокады Петербурга проведет уникальный фестиваль к 80-летию Великой Победы

Музей блокады Петербурга проведет уникальный фестиваль к 80-летию Великой Победы

В нем примут участие национальные культурные объединения города Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда объявил о проведении масштабного фестиваля «Победа одна на всех», который приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

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