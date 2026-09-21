Человек против робота: кто же победил в первом реальном бою в Сан-Франциско?

Представьте себе сцену из блокбастера, но без спецэффектов: человек против робота. Именно это произошло в Сан-Франциско, где впервые в истории состоялся реальный поединок между человеком и гуманоидным андроидом.
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