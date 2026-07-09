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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Олимпиакос» и ПАОК проявляют интерес к Алексею Покушевски

Будущее Алексея Покушевски в « Партизане » остается неопределенным, несмотря на действующий контракт до 2027 года.

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