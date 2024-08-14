На Алтае вандалы повалили памятники на кладбище

Судя по сдвинутым надгробиям и осколкам, били ногами Вандалы повалили памятники на кладбище / Фото: Ольга Гольцова, участница сообщества "Барнаул 22" В Алтайском крае неизвестные повалили памятники на Шипуновском кладбище, сообщает "Барнаул 22".
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