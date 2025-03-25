В подвалах Демидовки добивают последних нациков: Карта специальной военной операции на Украине на 25 марта 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваНа белгородском участке государственной границы противнику удалось на время прорваться в приграничное российское село Демидовка.