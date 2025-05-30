Дубинский: Украина не сможет сама создавать ракеты для ударов по России

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, выразил мнение, что Украина не сможет самостоятельно создавать ракеты для нанесения ударов по России, даже если Германия тайно поставит ей ракеты Taurus под видом других вооружений.