Первое публичное авиашоу eVTOL: Vertical Aerospace покажет аэротакси Valo

Демонстрационные полёты пройдут на авиасалоне Farnborough после расширения разрешения на испытанияБританская компания Vertical Aerospace впервые проведёт публичные демонстрационные полёты своего электрического летательного аппарата вертикального взлёта и посадки (eVTOL) Valo на международном авиасалоне Farnborough International Airshow.
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