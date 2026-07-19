Первое публичное авиашоу eVTOL: Vertical Aerospace покажет аэротакси Valo

Демонстрационные полёты пройдут на авиасалоне Farnborough после расширения разрешения на испытанияБританская компания Vertical Aerospace впервые проведёт публичные демонстрационные полёты своего электрического летательного аппарата вертикального взлёта и посадки (eVTOL) Valo на международном авиасалоне Farnborough International Airshow.