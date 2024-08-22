Санкт-Петербург вошёл в топ-5 регионов по удовлетворённости жителей медпомощью

Рейтинг основан на проведённых опросах общественного мнения По данным Министерства здравоохранения, Санкт-Петербург в очередной раз вошёл в пятёрку регионов России, жители которых наиболее удовлетворены качеством и доступностью медицинской помощи.
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