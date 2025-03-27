Два величайших мыслителя "МК в Израиле" - Авраам Фишман и Василий Пупкинд, так и не пришли к единому мнению

«Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам» — Шекспир, возможно, и не подозревал, насколько точно эта фраза описывает парадокс религиозного многообразия, с которым мы сталкиваемся, изучая божественные послания разных религиозных трактатов .