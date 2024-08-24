«Несъедобная вкусняшка»: 10 продуктов, которые могут угробить здоровье вашего питомца

Конечно, каждый выбирает свои методы воспитания и поощрения животного, но стоит помнить, что не все «человеческие» продукты подходят собакам и кошкам, а некоторые и вовсе могут серьезно навредить их здоровью.
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