Симоньян раскрыла природу своей болезни и развеяла миф об ультрафиолете

Когда один из подписчиков всерьез встревожился за здоровье Маргариты Симоньян и предупредил ее об опасности солнечных лучей, главред RT ответила так, что заставила многих по-новому взглянуть на природу ее болезни.
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