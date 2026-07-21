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Мода и Шоу-бизнес

53 648 подписчиков

Симоньян раскрыла природу своей болезни и развеяла миф об ультрафиолете

Симоньян раскрыла природу своей болезни и развеяла миф об ультрафиолете

Когда один из подписчиков всерьез встревожился за здоровье Маргариты Симоньян и предупредил ее об опасности солнечных лучей, главред RT ответила так, что заставила многих по-новому взглянуть на природу ее болезни.

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