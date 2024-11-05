Ветеран ГРУ: Столтенберг был в разработке разведки под псевдонимом Стеклов

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг находился в разработке советской разведки. Подробности в беседе с РИА Новости раскрыл ветеран ГРУ, руководитель Центра военно-дипломатического анализа и оценок Владимир Винокуров.
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