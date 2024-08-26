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Жильцов пострадавших при атаке дронов квартир в Саратове поселят в отеле

Жильцов пострадавших при атаке дронов квартир в Саратове поселят в отеле

Вооруженные силы Украины атаковали жилой дом в Саратове в ночь на 26 августа. Какие меры будут приниматься для защиты жителей пострадавшего здания, рассказала глава города Лада Мокроусова в своем Telegram-канале.

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