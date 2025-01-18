В Татарстане за год планируют построить более 3,2 млн кв. метров жилья

В Татарстане план по вводу жилья на 2025 год составляет 3 млн 260 тыс. кв. метров. Об этом на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.