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Татар-информ

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В Татарстане за год планируют построить более 3,2 млн кв. метров жилья

В Татарстане за год планируют построить более 3,2 млн кв. метров жилья

В Татарстане план по вводу жилья на 2025 год составляет 3 млн 260 тыс. кв. метров. Об этом на традиционном республиканском совещании в Доме Правительства РТ рассказал министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин.

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