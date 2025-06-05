Россия освободит Сумы: удар по штабу ВСУ дает результаты

«Целей было две — машиностроительный колледж, где располагался штаб оперативно-тактической группировки „Сумы“, и главное здание СБУ, где в это время проходило какое-то важное совещание с участием натовских офицеров», — поделился подробностями военный блогер Юрий Подоляка.