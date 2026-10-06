Смертельный деликатес: чем грозит любимое угощение Брежнева

Дичь привлекает любителей необычного вкуса и считается деликатесом. Её нередко называют более натуральной альтернативой промышленному мясу, однако у такой еды есть особые риски: дикое мясо требует тщательной проверки и долгой термической обработки.
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