Эксперт рассказала о новых способах мошенничества в мессенджерах

В любой ситуации нужно сохранять бдительность Согласно информации, предоставленной куратором платформы Народного фронта «Мошеловка» Аллой Храпуновой, мессенджеры являются наиболее распространенным инструментом для мошенников, которые используют различные схемы для доступа к жертвам.