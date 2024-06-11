Эксперт рассказала о новых способах мошенничества в мессенджерах

В любой ситуации нужно сохранять бдительность Согласно информации, предоставленной куратором платформы Народного фронта «Мошеловка» Аллой Храпуновой, мессенджеры являются наиболее распространенным инструментом для мошенников, которые используют различные схемы для доступа к жертвам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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