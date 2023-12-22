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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Жена Ельцина не понимает, почему презирают ее мужа: «Вы нам за 90-е ещё спасибо должны сказать»

Даже, спустя многие годы, наши люди все еще вспоминают 90-е годы… Естественно, у каждого свои воспоминания, в зависимости от возраста, наличия собственной семьи, места работы и жительства в те годы… У тех, кто был в то время молодым или ребёнком, не было проблем с невыплатой зарплат, чем кормить ….

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