Жена Ельцина не понимает, почему презирают ее мужа: «Вы нам за 90-е ещё спасибо должны сказать»

Даже, спустя многие годы, наши люди все еще вспоминают 90-е годы… Естественно, у каждого свои воспоминания, в зависимости от возраста, наличия собственной семьи, места работы и жительства в те годы… У тех, кто был в то время молодым или ребёнком, не было проблем с невыплатой зарплат, чем кормить ….